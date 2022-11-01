В метро Москвы запустили тематический поезд «Дальневосточный экспресс»

В Московском метрополитене запустили тематический поезд «Дальневосточный экспресс».

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт мэра и правительства столицы.

Запуск состоялся в рамках комплекса мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве — 2022».

Поезд курсирует по Арбатско-Покровской линии. Пассажиры могут узнать различные факты об 11 регионах ДФО, в том числе о природе, маршрутах для путешествий, а также о специальных программах социально-экономического развития.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области пассажиры воспользовались дачными маршрутами более 550 тыс. раз в 2022 году.