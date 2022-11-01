В Калининградской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19 интраназальным способом

В Калининградской области интраназальным способом вакцинированы от коронавируса 184 человека за пять дней.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В конце октября в регион доставили 6 тыс. комплектов насадок-распылителей на шприцы. Их получили восемь лечебных учреждений.

Первая партия таких насадок поступила и в Кировскую область, передаёт progorod43. В больницах Кирова интраназальная вакцинация уже началась, как и в некоторых районах. Всего в область завезли 20 тыс. специальных насадок.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.