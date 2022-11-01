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Ракетный крейсер «Пётр Великий» вышел в Баренцево море для отработки задач в рамках учений

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Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» вышел в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, чтобы отработать учебно-боевые задачи. В частности, будут проведены учения по противолодочной и противовоздушной обороне.
Ракетный крейсер «Пётр Великий» вышел в Баренцево море для отработки задач в рамках учений
  • globallookpress.com
  • © Igor Russak/ZUMAPRESS.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

В течение нескольких дней экипаж крейсера продолжит отрабатывать взаимодействие с корабельной авиацией — противолодочными и поисково-спасательными вертолётами Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота.

«Также будут проведены корабельные учения по противолодочной и противовоздушной обороне», — отметили в пресс-службе.

В августе атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и эсминец «Адмирал Ушаков» провели в Баренцевом море учения по поиску подлодок условного противника.

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