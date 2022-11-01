Ракетный крейсер «Пётр Великий» вышел в Баренцево море для отработки задач в рамках учений
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.
В течение нескольких дней экипаж крейсера продолжит отрабатывать взаимодействие с корабельной авиацией — противолодочными и поисково-спасательными вертолётами Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота.
«Также будут проведены корабельные учения по противолодочной и противовоздушной обороне», — отметили в пресс-службе.
В августе атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и эсминец «Адмирал Ушаков» провели в Баренцевом море учения по поиску подлодок условного противника.