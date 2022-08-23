Северный флот провёл учения в Баренцевом море

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и эсминец «Адмирал Ушаков» провели в Баренцевом море учения по поиску подлодок условного противника.

Об этом сообщает Интерфакс.

Поставленные задачи корабли выполнили совместно с самолётами Ил-38 и вертолётами Ка-27 объединения ВВС и ПВО флота.

«В ходе противолодочного учения экипажи крейсера «Пётр Великий» и эсминца «Адмирал Ушаков» отработали противоторпедное маневрирование и постановку защиты от торпед противника, а также провели ответную атаку с применением практического противолодочного оружия — без боезапаса», — говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

Роль подлодки противника исполнил экипаж одной из единиц подводных сил.

Ранее ФАН передавало, что на полигоне Хмелёвка в Калининградской области прошли учения морских пехотинцев Балтийского флота со стрельбами.