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Группа «Уралхим-Уралкалий» отправит первую гуманитарную партию удобрений из портов ЕС в Малави

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Гендиректор ОХК «Уралхим» Дмитрий Коняев заявил о планах отправить первую гуманитарную партию удобрений из портов ЕС в африканскую Малави.
Группа «Уралхим-Уралкалий» отправит первую гуманитарную партию удобрений из портов ЕС в Малави
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

Об этом сообщает ТАСС.

«Да, мы можем подтвердить планируемую поставку минеральных удобрений группы «Уралхим-Уралкалий», которые на какое-то время оказались заблокированы в европейских портах. Их непосредственным поставщиком выступит Uralkali Trading SIA», — сказал Коняев.

Уточняется, что объём поставки составит около 20 тыс. т.

«По планам, первая партия из портов ЕС направится в Малави, где сложилась непростая ситуация в сельском хозяйстве», — добавил гендиректор «Уралхима».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные санкции блокируют безвозмездные поставки российских сельхозтоваров.

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