Группа «Уралхим-Уралкалий» отправит первую гуманитарную партию удобрений из портов ЕС в Малави
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Об этом сообщает ТАСС.
«Да, мы можем подтвердить планируемую поставку минеральных удобрений группы «Уралхим-Уралкалий», которые на какое-то время оказались заблокированы в европейских портах. Их непосредственным поставщиком выступит Uralkali Trading SIA», — сказал Коняев.
Уточняется, что объём поставки составит около 20 тыс. т.
«По планам, первая партия из портов ЕС направится в Малави, где сложилась непростая ситуация в сельском хозяйстве», — добавил гендиректор «Уралхима».
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные санкции блокируют безвозмездные поставки российских сельхозтоваров.