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Специалист Школьная спрогнозировала дальнейшее снижение цен на аренду жилья

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Замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная спрогнозировала дальнейшее снижение цен на аренду жилья.
Специалист Школьная спрогнозировала дальнейшее снижение цен на аренду жилья
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Бюджетные «однушки» и «двушки» при любых сценариях остаются наиболее ликвидным товаром на рынке аренды. Квартиры, относящиеся к дорогому сегменту, могут потерять в процентном выражении значительно больше», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

Со своей стороны, глава комитета по загородной недвижимости Российской гильдии риелторов Валерий Лукинов в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке аренды в Московской области.

«В коттеджных посёлках скидок нет, кроме элитной недвижимости — там скидки до 30%. Люди вернулись по спросу к тем показателям, что были летом», — сообщил он.

Как считает эксперт, цены на обоих рынках могут вернуться к состоянию середины 2022 года.

Ранее партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова рассказала, на каких условиях лучше всего взять ипотечный кредит, чтобы в форс-мажорной ситуации не лишиться квартиры.

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