Юрист Петрикова порекомендовала рассчитать свои финансовые возможности при выборе ипотеки

Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова рассказала, на каких условиях лучше всего взять ипотечный кредит, чтобы в форс-мажорной ситуации не лишиться квартиры.

Если заёмщик перестаёт вносить регулярные платежи по ипотечному кредиту, то он может лишиться квартиры по решению суда, даже если это жильё является единственным местом проживания для него и его несовершеннолетних детей, подчеркнула эксперт.

«Когда вы рассчитываете кредит, лучше взять сумму на максимально возможный срок, но с меньшим платежом, чтобы при этом у вас получалось не более 20% от ежемесячного дохода. Вы всегда сможете погасить ипотеку досрочно и сэкономить на процентах, но при наступлении критических ситуаций у вас будет посильный минимальный платёж», — отметила Петрикова в беседе с Life.ru.

Вместе с тем она добавила, что перед погашением ипотеки частично нужно досрочно выяснить у банка, на каких условиях это можно сделать. В соответствии с законом, банк не может запретить клиенту погасить ипотеку досрочно, заключила юрист.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали 688 кредитов по новой программе льготной ипотеки для IT-специалистов с мая по июль. Общая сумма достигла 8,55 млрд рублей.