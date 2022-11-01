Юрист Петрикова порекомендовала рассчитать свои финансовые возможности при выборе ипотеки
- РИА Новости
Если заёмщик перестаёт вносить регулярные платежи по ипотечному кредиту, то он может лишиться квартиры по решению суда, даже если это жильё является единственным местом проживания для него и его несовершеннолетних детей, подчеркнула эксперт.
«Когда вы рассчитываете кредит, лучше взять сумму на максимально возможный срок, но с меньшим платежом, чтобы при этом у вас получалось не более 20% от ежемесячного дохода. Вы всегда сможете погасить ипотеку досрочно и сэкономить на процентах, но при наступлении критических ситуаций у вас будет посильный минимальный платёж», — отметила Петрикова в беседе с Life.ru.
Вместе с тем она добавила, что перед погашением ипотеки частично нужно досрочно выяснить у банка, на каких условиях это можно сделать. В соответствии с законом, банк не может запретить клиенту погасить ипотеку досрочно, заключила юрист.
Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали 688 кредитов по новой программе льготной ипотеки для IT-специалистов с мая по июль. Общая сумма достигла 8,55 млрд рублей.