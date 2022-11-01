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Путин поручил кабмину рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров

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Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров.
Путин поручил кабмину рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров
  • РИА Новости

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации в целях снижения налоговой нагрузки в туристской индустрии рассмотреть вопросы... об установлении ставки 0% по налогу на добавленную стоимость... для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность... для организаций, предоставляющих гостиничные услуги, при условии реализации ими полного объёма услуг классифицированной гостиницы с одновременной реализацией услуг по предоставлению физическим лицам средства размещения», — говорится в сообщении.

Дата предоставления доклада — до 1 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Путин поручил кабмину представить предложения по созданию круглогодичных морских курортов.

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