Путин поручил кабмину рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров
- РИА Новости
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации в целях снижения налоговой нагрузки в туристской индустрии рассмотреть вопросы... об установлении ставки 0% по налогу на добавленную стоимость... для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность... для организаций, предоставляющих гостиничные услуги, при условии реализации ими полного объёма услуг классифицированной гостиницы с одновременной реализацией услуг по предоставлению физическим лицам средства размещения», — говорится в сообщении.
Дата предоставления доклада — до 1 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что Путин поручил кабмину представить предложения по созданию круглогодичных морских курортов.