Путин поручил кабмину рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству рассмотреть установление нулевой ставки НДС для туроператоров.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации в целях снижения налоговой нагрузки в туристской индустрии рассмотреть вопросы... об установлении ставки 0% по налогу на добавленную стоимость... для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность... для организаций, предоставляющих гостиничные услуги, при условии реализации ими полного объёма услуг классифицированной гостиницы с одновременной реализацией услуг по предоставлению физическим лицам средства размещения», — говорится в сообщении.

Дата предоставления доклада — до 1 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Путин поручил кабмину представить предложения по созданию круглогодичных морских курортов.