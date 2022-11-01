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Путин поручил кабмину представить предложения по созданию круглогодичных морских курортов

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Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству к 1 марта представить предложения по созданию круглогодичных морских курортов.
Путин поручил кабмину представить предложения по созданию круглогодичных морских курортов
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Отмечается, что данные курорты должны быть рассчитаны не менее чем на 10 млн человек в год.

«Представить предложения по созданию к 2035 году на территории Российской Федерации федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на приём не менее 10 млн человек в год, по определению территорий, на которых могут быть созданы эти курорты, а также по мастер-планированию таких территорий», — говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения — 1 марта 2023 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Одинцовский округ принял почти 5 млн туристов с начала 2022 года.

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