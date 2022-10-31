В Тюменской области реализуют 40 инвестиционных проектов в сфере туризма на сумму более 2,5 млрд рублей.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области».

В частности, в Тобольском районе планируют открыть рекреационный комплекс на базе термального источника, а в Вагайском районе строят туркомплекс на берегу озера Шубное.

Ещё два проекта предусматривают развитие гостиничной инфраструктуры — в Тобольске и Тюмени.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Одинцовский округ принял почти 5 млн туристов с начала 2022 года.