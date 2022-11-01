В Астраханской области подтвердили пять случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Госпитализированы шесть человек. Общее число заболевших в регионе достигло 131 938.
Тем временем в Карелии за 43 недели 2022 года ОРВИ заболели почти 6000 жителей, передаёт karelinform.ru со ссылкой на Роспотребнадзор. Эпидпорог превышен на 23%.
Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.