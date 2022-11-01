В Астраханской области подтвердили пять случаев COVID-19 за сутки

В Астраханской области подтвердили пять случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы шесть человек. Общее число заболевших в регионе достигло 131 938.

Тем временем в Карелии за 43 недели 2022 года ОРВИ заболели почти 6000 жителей, передаёт karelinform.ru со ссылкой на Роспотребнадзор. Эпидпорог превышен на 23%.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.