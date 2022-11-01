Госдума не рассматривает идею о введении ответственности за уклонение от мобилизации

Госдума не рассматривает идею о введении уголовной ответственности за уклонение от военной службы во время мобилизации, так как эта инициатива утратила актуальность.

Об этом сообщила пресс-служба «Единой России» со ссылкой на совместное заявление глав комитетов Госдумы по обороне и по безопасности Андрея Картаполова и Василия Пискарёва.

Как писала газета «Известия» со ссылкой на источники в Госдуме, депутаты от «Единой России» планируют внести поправки в Уголовный кодекс о наказании за уклонение от мобилизации в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лишения свободы на срок до пяти лет.

Картаполов и Пискарёв подтвердили, что инициатива об ответственности за уклонение от службы рассматривалась «в самом начале объявления частичной мобилизации».

Отмечается, что на сегодняшний день частичная мобилизация завершилась.

«Данная инициатива утратила свою актуальность. Государственной думой она не рассматривается», — заявили главы комитетов.

В конце сентября депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о лишении свободы до 15 лет за принуждение к нарушению обязанностей военной службы.