Верховный суд разрешил требовать компенсацию морального вреда за незаконные обыски

Верховный суд России разрешил требовать компенсацию морального вреда за незаконные обыски и выемки документов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления пленума.

Так, право на компенсацию морального вреда возникает как у лиц, в отношении которых было санкционировано проведение незаконного обыска, так и у иных лиц, проживающих в жилом помещении, где производится обыск.

Компенсация положена за незаконное осуждение, привлечение к уголовной и административной ответственности, применение меры пресечения, подписки о невыезде и другие формы государственного принуждения, пишет агентство.

Доказательствами перенесённых моральных страданий могут быть болезни, эмоциональные страдания в результате нарушений со стороны госорганов и должностных лиц прав и свобод человека и гражданина, а также чувство унижения достоинства и изменение привычного образа жизни.