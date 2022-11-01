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В Генштабе предложили ужесточить законы о предоставлении гражданами данных военкоматам

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Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-майор Сергей Побирохин считает, что нужно ужесточить или персонализировать требования законодательства, чтобы россияне своевременно предоставляли данные в военкоматы.
В Генштабе предложили ужесточить законы о предоставлении гражданами данных военкоматам
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом он сказал на круглом столе в Совете Федерации, пишет РБК.

Побирохин заявил, что военкоматы, учитывая количество сотрудников, не могут сразу обработать данные о 25 млн человек и определить, кто заболел, кто получил освобождение, перешёл в другую категорию.

«Думаю, это должно регулироваться законодательно: или ужесточить требования, или персонализировать требования, чтобы каждый гражданин предоставил свои данные, чтобы они своевременно заносились в картотеку и базу данных «Горизонт-МР», — заявил Побирохин.

Военком Московской области Алексей Астахов сообщил на круглом столе в Совфеде, что используемую военкоматами систему «Горизонт-МР» подключат к данным Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда России, ГАС «Выборы» и органов ЗАГС в рамках пилотного проекта, который будет проводиться в Подмосковье.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании оборонного ведомства заявил об устранении выявленных в начале частичной мобилизации недостатков в работе военкоматов.

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