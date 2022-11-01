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Военкоматы подключат к данным ФНС, ПФР, ГАС «Выборы» и ЗАГС в рамках пилотного проекта

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Используемую военкоматами систему «Горизонт-МР» подключат к данным Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда России, ГАС «Выборы» и органов ЗАГС в рамках пилотного проекта, который будет проводиться в Московской области.
Военкоматы подключат к данным ФНС, ПФР, ГАС «Выборы» и ЗАГС в рамках пилотного проекта
  • РИА Новости
  • © Макс Ветров

Об этом, как сообщает РБК, заявил военком Московской области Алексей Астахов на круглом столе в Совфеде, посвящённом цифровой трансформации военкоматов. 

«В Московской области по поручению председателя правительства в ближайшее время начнётся пилотный проект», — сказал Астахов.

По его словам, пилотный проект будет проводиться под руководством министра цифрового развития Максута Шадаева.

Он объяснил, что сейчас ведётся проработка комплекса мер по подключению «Горизонта-МР» к ГАС «Выборы», «где хранится наиболее точная информация о гражданах», к налоговой, Пенсионному фонду и органам ЗАГС.

Военком рассказал, что это делается, чтобы система автоматически вносила все изменения о гражданах, которые включены в систему «Горизонт-МР». 

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании оборонного ведомства заявил об устранении выявленных в начале частичной мобилизации недостатков в работе военкоматов.

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