Военкоматы подключат к данным ФНС, ПФР, ГАС «Выборы» и ЗАГС в рамках пилотного проекта

Используемую военкоматами систему «Горизонт-МР» подключат к данным Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда России, ГАС «Выборы» и органов ЗАГС в рамках пилотного проекта, который будет проводиться в Московской области.

Об этом, как сообщает РБК, заявил военком Московской области Алексей Астахов на круглом столе в Совфеде, посвящённом цифровой трансформации военкоматов.

«В Московской области по поручению председателя правительства в ближайшее время начнётся пилотный проект», — сказал Астахов.

По его словам, пилотный проект будет проводиться под руководством министра цифрового развития Максута Шадаева.

Он объяснил, что сейчас ведётся проработка комплекса мер по подключению «Горизонта-МР» к ГАС «Выборы», «где хранится наиболее точная информация о гражданах», к налоговой, Пенсионному фонду и органам ЗАГС.

Военком рассказал, что это делается, чтобы система автоматически вносила все изменения о гражданах, которые включены в систему «Горизонт-МР».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании оборонного ведомства заявил об устранении выявленных в начале частичной мобилизации недостатков в работе военкоматов.