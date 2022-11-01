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В Москве завершили перевод услуг в сфере жилья и имущества в онлайн

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Жителям Москвы в электронном виде стали доступны все 28 услуг в имущественно-земельной и жилищной сферах.
В Москве завершили перевод услуг в сфере жилья и имущества в онлайн
  • РИА Новости

Перевод услуг в онлайн-формат начался в столице 10 лет назад, информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.

«Сегодня все 28 госуслуг доступны на портале mos.ru. Москвичам не нужно посещать органы государственной власти, всё доступно онлайн в любое время и в любом месте», — прокомментировал руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

В то же время стало известно, что операторы подмосковной Системы-112 приняли порядка 9 млн вызовов с начала года. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Из этого числа около 3 млн обращений приходятся на службу скорой медицинской помощи, 900 тыс. адресованы полиции и ГИБДД, ещё 100 тыс. — службе пожарной охраны.

Ранее сообщалось, что бесплатный Wi-Fi будет доступен более чем в 200 столичных медицинских учреждениях, которые будут построены или приведены в порядок в рамках программы капитального ремонта по обновлённым стандартам.

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