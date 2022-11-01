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Суд оштрафовал Wikimedia на 2 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации

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Мировой суд в Москве оштрафовал организацию Wikimedia на 2 млн рублей за распространение фейков о спецоперации на Украине.
Суд оштрафовал Wikimedia на 2 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации
  • РИА Новости

«Суд признал виновной организацию Wikimedia по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России и назначил наказание в виде штрафа на сумму 2 млн рублей», — приводит сообщение суда ТАСС.

Отмечается, что протокол был составлен за неудаление двух статей из «Википедии».

В июле Роскомнадзор сообщил, что принял меры в отношении Wikimedia Foundation в связи с невыполнением организацией обязанности по удалению противоправной информации.

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