Суд оштрафовал Wikimedia на 2 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации

Мировой суд в Москве оштрафовал организацию Wikimedia на 2 млн рублей за распространение фейков о спецоперации на Украине.

«Суд признал виновной организацию Wikimedia по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России и назначил наказание в виде штрафа на сумму 2 млн рублей», — приводит сообщение суда ТАСС.

Отмечается, что протокол был составлен за неудаление двух статей из «Википедии».

В июле Роскомнадзор сообщил, что принял меры в отношении Wikimedia Foundation в связи с невыполнением организацией обязанности по удалению противоправной информации.