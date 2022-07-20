Роскомнадзор принял меры против Wikimedia Foundation за неудаление незаконных данных

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Роскомнадзор сообщил, что принял меры в отношении Wikimedia Foundation в связи с невыполнением организацией обязанности по удалению противоправной информации.
Роскомнадзор принял меры против Wikimedia Foundation за неудаление незаконных данных
  • РИА Новости

«Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства», — заявили в надзорном органе.

Меры будут действовать до полного устранения нарушений российского законодательства.

Отмечается, что на принадлежащем организации ресурсе Wikipedia не удалён ряд материалов, признанных запрещёнными, в том числе фейков о российской спецоперации на Украине.

Общая сумма штрафов, которые были назначены компании российским судом, составила 5 млн рублей.

В апреле суд оштрафовал Wikimedia на 2 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации.

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