Исследование показало, что почти половина россиян жалеет об упущенных возможностях заняться здоровьем

Согласно результатам опроса, проведённого онлайн-сервисом по управлению здоровьем Budu, 49% россиян жалеют, что не уделяли должного внимания своему здоровью, когда это было актуально.

Об этом пишет Life.ru.

Также выяснилось, что 43% респондентов в возрасте до 35 лет не делают ничего для поддержания своего здоровья, в то время как около трети россиян старше 35 лет следят за питанием, ещё 25% принимают витамины и БАДы.

Среди респондентов старше 35 лет 76% процентов опрошенных с возрастом изменили отношение к своему здоровью. Причиной тому стало возникновение проблем со здоровьем, которым надо уделять особое внимание (39%), постоянное плохое самочувствие и усталость (29%).

Ранее врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, что закаливание может быть опасно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.