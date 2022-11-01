Исследование показало, что почти половина россиян жалеет об упущенных возможностях заняться здоровьем
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Об этом пишет Life.ru.
Также выяснилось, что 43% респондентов в возрасте до 35 лет не делают ничего для поддержания своего здоровья, в то время как около трети россиян старше 35 лет следят за питанием, ещё 25% принимают витамины и БАДы.
Среди респондентов старше 35 лет 76% процентов опрошенных с возрастом изменили отношение к своему здоровью. Причиной тому стало возникновение проблем со здоровьем, которым надо уделять особое внимание (39%), постоянное плохое самочувствие и усталость (29%).
Ранее врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, что закаливание может быть опасно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.