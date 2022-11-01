Узнать больше

Исследование показало, что почти половина россиян жалеет об упущенных возможностях заняться здоровьем

Короткая ссылка
Согласно результатам опроса, проведённого онлайн-сервисом по управлению здоровьем Budu, 49% россиян жалеют, что не уделяли должного внимания своему здоровью, когда это было актуально.
Исследование показало, что почти половина россиян жалеет об упущенных возможностях заняться здоровьем
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Life.ru.

Также выяснилось, что 43% респондентов в возрасте до 35 лет не делают ничего для поддержания своего здоровья, в то время как около трети россиян старше 35 лет следят за питанием, ещё 25% принимают витамины и БАДы.

Среди респондентов старше 35 лет 76% процентов опрошенных с возрастом изменили отношение к своему здоровью. Причиной тому стало возникновение проблем со здоровьем, которым надо уделять особое внимание (39%), постоянное плохое самочувствие и усталость (29%).

Ранее врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, что закаливание может быть опасно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить