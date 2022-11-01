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BBI: капитал богатейших людей России снизился с начала года на $83,4 млрд

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Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России упало с начала года на $83,4 млрд.
BBI: капитал богатейших людей России снизился с начала года на $83,4 млрд
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Наибольшие убытки — $11,2 млрд — зафиксированы у владельца «Реновы» Виктора Вексельберга.

Также сократились капиталы владельца «Норникеля» Владимира Потанина, совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона и других бизнесменов.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в России пройден пик трудностей, вызванных введёнными санкциями.

Путин также спрогнозировал спад экономики в стране в 2022 году на уровне 2,8—2,9%.

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