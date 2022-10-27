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Путин спрогнозировал спад экономики в России в текущем году на уровне 2,8-2,9%

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Президент России Владимир Путин спрогнозировал спад экономики в стране в 2022 году на уровне 2,8-2,9%.
Путин спрогнозировал спад экономики в России в текущем году на уровне 2,8-2,9%
  • AP
  • © Sergei Karpukhin, Sputnik, Kremlin Pool

«Спад экономики у нас будет в этом году, примерно 2,8-2,9%. Будет, но промышленное производство, обработка примерно на прежнем уровне, строительный сектор вырос более чем на 5%... сельское хозяйство выросло в два раза, и тенденция нарастает», — сказал он.

Также Путин добавил, что в России увеличивается объём кредитования как корпоративного сектора, так и сектора потребления.

Ранее российский лидер заявил, что в России пройден пик трудностей, вызванных введёнными санкциями.

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