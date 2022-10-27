Путин спрогнозировал спад экономики в России в текущем году на уровне 2,8-2,9%

Президент России Владимир Путин спрогнозировал спад экономики в стране в 2022 году на уровне 2,8-2,9%.

«Спад экономики у нас будет в этом году, примерно 2,8-2,9%. Будет, но промышленное производство, обработка примерно на прежнем уровне, строительный сектор вырос более чем на 5%... сельское хозяйство выросло в два раза, и тенденция нарастает», — сказал он.

Также Путин добавил, что в России увеличивается объём кредитования как корпоративного сектора, так и сектора потребления.

Ранее российский лидер заявил, что в России пройден пик трудностей, вызванных введёнными санкциями.