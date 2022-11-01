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Собянин: доходы от празднования 4 ноября в Москве направят в адрес жителей новых регионов

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доходы от празднования 4 ноября в столице направят в адрес жителей новых регионов России.
Собянин: доходы от празднования 4 ноября в Москве направят в адрес жителей новых регионов

«Через несколько дней мы будем отмечать День народного единства... Традиционная акция «Ночь искусств» 4 ноября будет посвящена Году культурного наследия народов России. В учреждениях культуры пройдёт более 200 кинопоказов, концертов и театральных постановок. Большинство мероприятий — бесплатные. Вырученные средства от продажи билетов на платные показы также будут переданы на помощь жителям новых территорий», — написал мэр.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты напомнили, что россияне в начале месяца будут отдыхать с 4 по 6 ноября.

Как сообщал сайт «Москва 24», в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в концертном зале «Зарядье» состоится благотворительный концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

В кинотеатре «Космос» проведут концерт «Московские киносезоны», а в «Новом Манеже» можно будет увидеть показ итоговой постановки проекта «Непокорённые».

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