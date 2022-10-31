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Минтруд России напомнил о трёх выходных в ноябре

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RT
Россияне в начале месяца будут отдыхать с 4 по 6 ноября, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты.
Минтруд России напомнил о трёх выходных в ноябре
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В ноябре помимо традиционных выходных дней, субботы и воскресенья, нас ожидает ещё один, дополнительный выходной день. В первую неделю ноября отдыхать предстоит три дня подряд — с 4 по 6 ноября включительно», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала об изменении графика выплаты пенсий в связи с празднованием Дня народного единства.

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