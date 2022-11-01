РБК: сотрудникам офиса TikTok в России предложили переезд в Казахстан, Армению и Киргизию

Сотрудникам офиса TikTok в России после объявления в стране частичной мобилизации предложили переезд в Казахстан, Армению и Киргизию.

Об этом РБК рассказали два источника в TikTok и бывший сотрудник компании.

По словам одного из собеседников издания, до начала специальной военной операции в российском офисе TikTok работали 200—300 сотрудников. Отмечается, что часть из них физически находились не в России.

Сейчас, как утверждает источник, «судя по сообщениям в (рабочих) чатах, каждый третий сотрудник находится в другой стране».

Ранее сообщалось, что корпорация Apple вывезла большинство сотрудников российского офиса в Киргизию к концу лета, другую часть персонала релоцировали в ОАЭ и Великобританию.