РБК: сотрудникам офиса TikTok в России предложили переезд в Казахстан, Армению и Киргизию
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Об этом РБК рассказали два источника в TikTok и бывший сотрудник компании.
По словам одного из собеседников издания, до начала специальной военной операции в российском офисе TikTok работали 200—300 сотрудников. Отмечается, что часть из них физически находились не в России.
Сейчас, как утверждает источник, «судя по сообщениям в (рабочих) чатах, каждый третий сотрудник находится в другой стране».
Ранее сообщалось, что корпорация Apple вывезла большинство сотрудников российского офиса в Киргизию к концу лета, другую часть персонала релоцировали в ОАЭ и Великобританию.