«Известия»: в УК России намерены ввести наказание для уклонистов

В Госдуме начали работу по устранению пробелов в законодательстве, которые были выявлены в ходе частичной мобилизации в России.

Об этом пишут «Известия».

Как сообщили источники в Госдуме, в ближайшее время депутаты и сенаторы от «Единой России» внесут в нижнюю палату парламента поправки к УК, согласно которым будет введено наказание для уклонистов от мобилизации в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лишения свободы на срок до пяти лет.

Отмечается, что информацию о готовности документа подтвердил «Известиям» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов законопроекта — Эрнест Валеев.

В конце сентября депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о лишении свободы до 15 лет за принуждение к нарушению обязанностей военной службы.