В Подмосковье открыли интеграционную смену для детей из Донбасса
- © deti.gov.ru
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.
Программа направлена на стабилизацию психоэмоционального состояния подростков, повышение их самооценки, обретение внутренних опор.
Как отметила Львова-Белова, смена нужна, чтобы подростки нашли ориентиры на территории России, увидели открытые для них возможности.
Интеграционные смены организованы в рамках гуманитарной миссии детского омбудсмена «Детям — в руки».
Ранее сообщалось, что Тюменская область приняла 15 детей из ЛНР, оставшихся без попечения родителей.