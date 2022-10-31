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В Подмосковье открыли интеграционную смену для детей из Донбасса

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В Московской области открыли интеграционную смену «Послезавтра» для детей из Донбасса.
В Подмосковье открыли интеграционную смену для детей из Донбасса
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Программа направлена на стабилизацию психоэмоционального состояния подростков, повышение их самооценки, обретение внутренних опор.

Как отметила Львова-Белова, смена нужна, чтобы подростки нашли ориентиры на территории России, увидели открытые для них возможности.

Интеграционные смены организованы в рамках гуманитарной миссии детского омбудсмена «Детям — в руки».

Ранее сообщалось, что Тюменская область приняла 15 детей из ЛНР, оставшихся без попечения родителей.

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