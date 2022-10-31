Тюменская область приняла 15 детей из ЛНР, оставшихся без попечения родителей

Три семьи в Тюменской области приняли 15 детей из Луганской Народной Республики, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщает Вслух.ру, они будут жить в замещающих семьях в Заводоуковске, Ярковском и Тобольском районах.



«По инициативе уполномоченного при президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой ребятам подыскали новые замещающие семьи. Чужих детей, как справедливо говорят, не бывает. Каждый ребёнок должен жить в семье. Уверен, что детям Донбасса у нас будет хорошо», — приводит megatyumen.ru слова губернатора Тюменской области Александра Моора.

Ранее стало известно, что в Московской области провели более 400 культурно-массовых мероприятий для детей из ЛНР и ДНР.