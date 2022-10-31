Узнать больше

Тюменская область приняла 15 детей из ЛНР, оставшихся без попечения родителей

Короткая ссылка
Три семьи в Тюменской области приняли 15 детей из Луганской Народной Республики, оставшихся без попечения родителей.
Тюменская область приняла 15 детей из ЛНР, оставшихся без попечения родителей
  • Gettyimages.ru
  • © Xesai

Как сообщает Вслух.ру, они будут жить в замещающих семьях в Заводоуковске, Ярковском и Тобольском районах.

«По инициативе уполномоченного при президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой ребятам подыскали новые замещающие семьи. Чужих детей, как справедливо говорят, не бывает. Каждый ребёнок должен жить в семье. Уверен, что детям Донбасса у нас будет хорошо», — приводит megatyumen.ru слова губернатора Тюменской области Александра Моора.

Ранее стало известно, что в Московской области провели более 400 культурно-массовых мероприятий для детей из ЛНР и ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить