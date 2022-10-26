В Подмосковье провели более 400 культурных мероприятий для детей из Донбасса
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Об этом сообщает телеканал «360».
Мероприятия проводились в том числе в рамках специальных благотворительных акций федеральных театров «Открытый занавес» и федеральных музеев «Открытый музей».
Кроме того, восьми учащимся оказали содействие в оформлении «Пушкинской карты».
Ранее сообщалось, что промышленные компании в Якутии собрали и направили школьникам из семей беженцев Донецкой и Луганской народных республик около 2 млн рублей.