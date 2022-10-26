Узнать больше

В Подмосковье провели более 400 культурных мероприятий для детей из Донбасса

Короткая ссылка
В Московской области провели более 400 культурно-массовых мероприятий для детей из ЛНР и ДНР.
В Подмосковье провели более 400 культурных мероприятий для детей из Донбасса
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

Мероприятия проводились в том числе в рамках специальных благотворительных акций федеральных театров «Открытый занавес» и федеральных музеев «Открытый музей».

Кроме того, восьми учащимся оказали содействие в оформлении «Пушкинской карты».

Ранее сообщалось, что промышленные компании в Якутии собрали и направили школьникам из семей беженцев Донецкой и Луганской народных республик около 2 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить