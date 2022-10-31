В Иркутской области выявили 675 случаев COVID-19 за неделю

В Иркутской области выявили 675 случаев COVID-19 за прошедшую неделю.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 350,1 тыс. Выздоровели 344,1 тыс. жителей.

Тем временем в Тверском государственном медицинском университете рассказали, что с начала пандемии более чем у 30 тыс. жителей региона диагностирован постковидный синдром, передаёт tverigrad.ru.

На базе университетской клиники ТвГМУ работает Центр лечения пациентов с постковидным синдромом.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.