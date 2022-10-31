В Подмосковье прививку от гриппа сделали почти 2,5 млн человек

В Московской области прививку от гриппа сделали почти 2,5 млн человек, в том числе более 780 тыс. детей.

Об этом сообщает телеканал «360».

Сделать прививку можно в поликлинике или в мобильном медицинском комплексе.

«Самый надёжный способ защититься от вируса и его последствий — это вакцинация», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Также стало известно, что в Ставропольском крае число обращений жителей с симптомами гриппа и ОРВИ в медучреждения снизилось на 3,4% по сравнению с предыдущей неделей, передаёт «Своё ТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ на неэпидемическом уровне, регистрируется фоновая заболеваемость, которая ниже эпидпорога на 26%», — отметили в пресс-службе.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.