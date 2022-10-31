Узнать больше

В Подмосковье прививку от гриппа сделали почти 2,5 млн человек

Короткая ссылка
В Московской области прививку от гриппа сделали почти 2,5 млн человек, в том числе более 780 тыс. детей.
В Подмосковье прививку от гриппа сделали почти 2,5 млн человек
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает телеканал «360».

Сделать прививку можно в поликлинике или в мобильном медицинском комплексе.

«Самый надёжный способ защититься от вируса и его последствий — это вакцинация», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Также стало известно, что в Ставропольском крае число обращений жителей с симптомами гриппа и ОРВИ в медучреждения снизилось на 3,4% по сравнению с предыдущей неделей, передаёт «Своё ТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ на неэпидемическом уровне, регистрируется фоновая заболеваемость, которая ниже эпидпорога на 26%», — отметили в пресс-службе.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить