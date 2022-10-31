В Астраханской области подтвердили три случая COVID-19 за сутки

В Астраханской области подтвердили три случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на данные лабораторного центра Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 131 933. Выздоровели 128 711 человек.

Также стало известно, что в Тюменской области у 87% заболевших коронавирусом болезнь протекает в лёгкой форме, передаёт «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Заболеваемость среди детей в области снизилась на 18,5%.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.