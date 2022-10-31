В Татарстане зарегистрировали 140 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 140 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 187 465 человек. Вылечились 184 012 жителей, в том числе 52 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Тюменской области продлили режим повышенной готовности по COVID-19, передаёт nashgorod.ru. Соответствующее решение принято на заседании регионального оперштаба с учётом текущей эпидемиологической обстановки.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.