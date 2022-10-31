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В Подмосковье перевыполнили план по вводу земель для сельского хозяйства

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В Московской области перевыполнили план по вводу земель для сельского хозяйства.
В Подмосковье перевыполнили план по вводу земель для сельского хозяйства
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Newstead

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов, в 2022 году в оборот должны были ввести 40 тыс. га земли. План перевыполнен на 66 га.

«Мы ожидаем, что целевой показатель будет перевыполнен ещё больше, так как работы продолжаются», — добавил Филимонов.

В январе — июне объём инвестиций резидентов особой экономической зоны «Санкт-Петербург» достиг 78,7 млрд рублей, что на 5 млрд больше, чем годом ранее, передаёт neva.today со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В Смольном отметили, что даже в условиях санкционного давления ОЭЗ выполняет задачи по обеспечению технологического суверенитета.

Ранее сообщалось, что заполняемость индустриальных парков Московской области превысила 76%.

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