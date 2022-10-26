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Заполняемость индустриальных парков Подмосковья превысила 76%

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Заполняемость индустриальных парков Московской области превысила 76%.
Заполняемость индустриальных парков Подмосковья превысила 76%
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

На территории региона работает 63 индустриальных парка, в которых размещено более 1200 резидентов и создано около 55,3 тыс. рабочих мест.

Общий объём инвестиций, привлечённых компаниями на территории парков, составил около 426 млрд рублей в январе — сентябре 2022 года.

Также стало известно, что НПО «Гранит», резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва», построит высокотехнологичное конвейерное производство, передаёт kp.ru. Для этих целей выбрана площадка «Алабушево».

«Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2024 года. Трудоустроиться на производство смогут около 60 человек», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвестиции в проект превысят 800 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в ОЭЗ Подмосковья зарегистрировались более 200 резидентов.

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