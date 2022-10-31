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Исследование: почти 60% россиян боятся проявить свою некомпетентность на работе

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Аналитики «Авито.Работа» провели исследование и пришли к выводу, что большинство сотрудников в России (59%) боятся не справиться с поставленной задачей и подвести коллектив.
Исследование: почти 60% россиян боятся проявить свою некомпетентность на работе
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Как пишут «Известия», ещё 46% респондентов боятся забыть что-то важное, 25% волнуются из-за возможной потери деловых документов.

20% опрошенных пугает возможность оказаться в неловкой ситуации на глазах у коллег, ещё 18% боятся общения с руководством, 17% испытывают неловкость из-за публичных выступлений и ведения переговоров.

Страх остаться без связи в разгар рабочего дня испытывают 12% работников.

Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.

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