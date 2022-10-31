Исследование: почти 60% россиян боятся проявить свою некомпетентность на работе
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Как пишут «Известия», ещё 46% респондентов боятся забыть что-то важное, 25% волнуются из-за возможной потери деловых документов.
20% опрошенных пугает возможность оказаться в неловкой ситуации на глазах у коллег, ещё 18% боятся общения с руководством, 17% испытывают неловкость из-за публичных выступлений и ведения переговоров.
Страх остаться без связи в разгар рабочего дня испытывают 12% работников.
Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.