Мишустин заявил о необходимости контролировать процесс выплат мобилизованным
- РИА Новости
«Нужно ускорить реализацию мероприятий по медико-санитарному обслуживанию и соответствующей реабилитации, производству лекарств, медицинских изделий. И, конечно, контролировать полноту выплачиваемых денежных средств, а также социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин назвал экипировку, подготовку и слаживание мобилизованных главными задачами на данный момент.