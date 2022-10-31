Мишустин заявил о необходимости контролировать процесс выплат мобилизованным

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей СВО призвал контролировать, чтобы все выплаты мобилизованным осуществлялись в полном объёме.

РИА Новости

«Нужно ускорить реализацию мероприятий по медико-санитарному обслуживанию и соответствующей реабилитации, производству лекарств, медицинских изделий. И, конечно, контролировать полноту выплачиваемых денежных средств, а также социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей», — цитирует его ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин назвал экипировку, подготовку и слаживание мобилизованных главными задачами на данный момент.