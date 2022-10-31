Тренер Помазной посоветовал использовать термобельё для занятий в холод
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«Необходима одежда, которая удерживает тепло, но при этом отводит влагу. То есть нам не нужно использовать одну тёплую куртку или одну тёплую кофту и так далее. Материал предпочтительнее синтетический», — рассказал специалист в разговоре с РИАМО.
Он посоветовал использовать термобельё, потому что оно отталкивает влагу и удерживает тепло. Из верхней одежды предпочтительнее спортивная куртка из водоотталкивающей ткани.
Из такого же материала должны быть и кроссовки, добавил Помазной.
Ранее врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, что закаливание может быть опасно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.