Тренер Помазной посоветовал использовать термобельё для занятий в холод

Тренер, руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной рассказал, какая одежда подойдёт для занятий спортом на свежем воздухе в холодное время года.

«Необходима одежда, которая удерживает тепло, но при этом отводит влагу. То есть нам не нужно использовать одну тёплую куртку или одну тёплую кофту и так далее. Материал предпочтительнее синтетический», — рассказал специалист в разговоре с РИАМО.

Он посоветовал использовать термобельё, потому что оно отталкивает влагу и удерживает тепло. Из верхней одежды предпочтительнее спортивная куртка из водоотталкивающей ткани.

Из такого же материала должны быть и кроссовки, добавил Помазной.

Ранее врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, что закаливание может быть опасно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.