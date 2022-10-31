Узнать больше

Глава Минтранса: у Крымского моста не наблюдается заторов

Короткая ссылка
Заторы на въездах к Крымскому мосту для автомобилей на сегодня отсутствуют, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, которое транслировал канал «Россия 24».
Глава Минтранса: у Крымского моста не наблюдается заторов
  • © AP Photo

«Заторовые ситуации на подходах к Крымскому мосту отсутствуют», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, с 8 октября по Крымскому мосту проехало более 130 тыс. легковых автомобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить