Глава Минтранса: у Крымского моста не наблюдается заторов
Заторы на въездах к Крымскому мосту для автомобилей на сегодня отсутствуют, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, которое транслировал канал «Россия 24».
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«Заторовые ситуации на подходах к Крымскому мосту отсутствуют», — цитирует министра ТАСС.
По его словам, с 8 октября по Крымскому мосту проехало более 130 тыс. легковых автомобилей.
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