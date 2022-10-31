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Песков: заявление Минобороны по ситуации с атакой на ЧФ заслуживает абсолютного доверия

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что заявление Минобороны России об атаках на корабли Черноморского флота заслуживает абсолютного доверия.
Песков: заявление Минобороны по ситуации с атакой на ЧФ заслуживает абсолютного доверия
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Это более чем официальный источник, заслуживающий абсолютного доверия», — сказал Песков, отвечая на вопрос о заявлении Минобороны России, в котором говорится, что атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда была совершена «киевским режимом при участии специалистов Великобритании».

Ранее сообщалось, что Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

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