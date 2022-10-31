Песков сообщил о переходе Кремля на отечественную систему для телефонных брифингов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле перешли с зарубежной на отечественную систему для проведения телефонных брифингов для прессы.

«Мы с вами завершили работу с системой иностранного производства, которая помогала нам совершать наши разговоры — конференц-колы. Теперь «Ростелеком» любезно предоставил нам свою отечественную разработку», — рассказал Песков.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры доработать перечень проектов в сфере создания и развития российского программного обеспечения до 1 ноября. Результаты отбора учтут при подготовке дорожных карт развития высокотехнологичных областей «Новое индустриальное программное обеспечение» и «Новое общесистемное программное обеспечение».