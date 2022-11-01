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Юрист Соловьёв рассказал о действиях в случае доступа мошенников к сим-карте

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Анастасия Белоусова
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал, что делать, если по вине сотовой компании мошенники получили доступ к сим-карте абонента, в результате чего со счетов были списаны средства.
Юрист Соловьёв рассказал о действиях в случае доступа мошенников к сим-карте
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По его словам, появляются случаи, когда сотовые компании предоставляют якобы представителю абонента дубликат сим-карты.

Юрист рекомендует обращаться за компенсацией потерь в сотовую компанию.

«Из положений закона и разъяснений пленума Верховного суда Российской Федерации следует, что истец, как потребитель услуг связи, вправе был рассчитывать на то, что оператор связи, надлежащим образом и добросовестно исполняя свои обязательства, не предоставит возможность третьему лицу несанкционированно использовать его абонентский номер, а при возникновении такой ситуации незамедлительно примет меры к прекращению доступа посторонних лиц к абонентскому номеру потребителя услуг связи», — объяснил он.

Юрист уточнил, что при отказе сотовой компании нужно обращаться в суд общей юрисдикции.

«Который, учитывая позицию высшей судебной инстанции страны, должен встать на сторону потерпевшего», — считает Соловьёв.

Ранее эксперт по коммуникациям и специалист в области Public Relations Павел Шашлов рассказал, как не стать жертвой мошенников, которые звонят и представляются сотрудниками банков, служб безопасности или прокуратуры.

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