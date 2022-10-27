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Эксперт Шашлов назвал способы противостоять телефонным мошенникам

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Эксперт по коммуникациям и специалист в области Public Relations Павел Шашлов рассказал, как не стать жертвой мошенников, которые звонят и представляются сотрудниками банков, служб безопасности или прокуратуры.
Эксперт Шашлов назвал способы противостоять телефонным мошенникам
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Уточняйте у звонящего детали: Ф. И. О., должность, название ведомства. Зачастую в этот момент злоумышленник начинает сбиваться или тараторить, в голосе пропадает уверенность, начинают звучать угрозы, отметил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Хороший приём сбить с толку мошенника — предложить ему оставить свой номер телефона, чтобы перезвонить позднее, советует Шашлов.

«А если есть возможность — вообще не принимайте вызовы с незнакомых номеров. Чтобы такие звонки вас не беспокоили, настройте телефон так, чтобы дозвониться вам могли только те, чей телефон есть у вас в списке контактов», — подытожил эксперт.

Ранее эксперт по безопасности Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» рассказала, как вычислить телефонных мошенников.

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