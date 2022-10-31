Аренда элитных коттеджей в Подмосковье подешевела на 20%

По итогам III квартала 2022 года средняя стоимость аренды высокобюджетных коттеджей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 20%.

Об этом «Известиям» сообщили в консалтинговой компании NF Group (бывшее Knight Frank Russia).

Отмечается, что самые высокобюджетные лоты расположены на Рублёво-Успенском и Новорижском шоссе (средняя стоимость аренды в этих локациях достигает 1,28 млн рублей в месяц и 1,16 млн рублей в месяц соответственно).

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.