Проекты трёх тюменских вузов вошли в число лидеров конкурса «Студенческий стартап»

Стартапы трёх вузов Тюменской области вошли в число победителей второй волны федерального конкурса «Студенческий стартап» по данным Фонда содействия инновациям.

Среди них — шесть проектов Тюменского индустриального университета, два проекта Тюменского государственного университета и один — Государственного аграрного университета Северного Зауралья, сообщает megatyumen.ru.

Вузы представили на конкурс проекты по пяти направлениям: новые материалы и химическая технология, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии и креативные индустрии.

Каждый из проектов получит по 1 млн рублей.

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