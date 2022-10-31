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Проекты трёх тюменских вузов вошли в число лидеров конкурса «Студенческий стартап»

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Стартапы трёх вузов Тюменской области вошли в число победителей второй волны федерального конкурса «Студенческий стартап» по данным Фонда содействия инновациям.
Проекты трёх тюменских вузов вошли в число лидеров конкурса «Студенческий стартап»
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Среди них — шесть проектов Тюменского индустриального университета, два проекта Тюменского государственного университета и один — Государственного аграрного университета Северного Зауралья, сообщает megatyumen.ru.

Вузы представили на конкурс проекты по пяти направлениям: новые материалы и химическая технология, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии и креативные индустрии.

Каждый из проектов получит по 1 млн рублей.

Ранее Inforeactor сообщал, что федеральный просветительский марафон российского общества «Знание» состоялся в конце августа в пяти городах России и Донбасса.

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