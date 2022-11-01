В Госдуме предложили позволить сельским жительницам накапливать выходные дни

Депутаты Госдумы Евгений Фёдоров и Елена Цунаева предложили предоставить право сельским работницам переносить и накапливать положенные по закону дополнительные выходные. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатели отметили, что в соответствии с трудовым законодательством, работающие в сельской местности женщины имеют право на предоставление одного дополнительного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы.

При этом данная норма, как они уточнили, в настоящее время не предусматривает права переносить, сохранять данные дополнительные выходные в течение рабочего года, использовать их в качестве продолжительного дополнительного отпуска.

В то же время для части сельских жительниц такая возможность могла бы быть предпочтительной, позволила бы получить необходимое свободное время на решение личных, бытовых проблем, требующих больше времени, чем положенный по закону выходной день в течение месяца, отметили парламентарии.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в трудовое законодательство в части установления права за сельскими жительницами переносить данные выходные в течение рабочего года и использовать в качестве единого многодневного отпуска без сохранения заработной платы», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости закрепления 31 декабря как официального выходного дня.