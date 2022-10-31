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ТАСС: в России испытали двигатель для перспективного стратегического ракетоносца

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Опытные образцы новейшего двигателя «Изделие РФ» для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) прошли стендовые испытания. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС: в России испытали двигатель для перспективного стратегического ракетоносца
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

«Несколько опытных образцов двигателя уже прошли часть стендовых испытаний. Сейчас испытания продолжаются. По их результатам можно сказать, что двигатель подтверждает заложенные в него параметры», — сказал собеседник агентства.

Ранее генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин сообщил о готовности корпорации создать новый двигатель для самого грузоподъёмного в мире вертолёта Ми-26. По его словам, силовой агрегат может быть разработан на базе газогенератора новейшего двухконтурного турбовентиляторного двигателя ПД-8, который будет устанавливаться на самолёты SSJ New и Бе-200.

В настоящее время Ми-26, который используется ВС и гражданскими организациями, летает на украинском двигателе Д-136.

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