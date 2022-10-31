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Губернатор Камчатского края Солодов сообщил, что регион подключился к восстановлению ДНР

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что регион подключился к восстановлению ДНР, закрепив за собой подшефные территории.

«Камчатский край не был включён в число тех регионов, за которыми были закреплены так называемые подшефные территории», — приводит его слова ТАСС.

Тем не менее, подчеркнул Солодов, регион не может не принять участие в восстановлении городов Донбасса.

По его словам, за Камчатским краем закрепили Светлодарск и посёлок Мироновское в ДНР.

Солодов добавил, что группы от Камчатки уже приступили к работе над восстановлением территорий.

В начале октября глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях восстановлено более 2 тыс. объектов после военных действий.

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