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Кириенко назвал общей задачей россиян создание конкурентных образов будущего

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Общей задачей власти и народа в России в настоящее время является создание и развитие конкурентоспособных образов будущего.
Кириенко назвал общей задачей россиян создание конкурентных образов будущего
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом заявил замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Самая главная линия фронта — это наша с вами линия фронта, которая определяет конкурентоспособность образов будущего», — цитирует его РИА Новости.

Кириенко также отметил, что будущее тесно связано с развитием молодёжи и оно должно быть спроектировано уже сегодня.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что российское общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает Вооружённые силы, а также усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих в Донбассе.

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