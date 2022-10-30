Кириенко назвал общей задачей россиян создание конкурентных образов будущего

Общей задачей власти и народа в России в настоящее время является создание и развитие конкурентоспособных образов будущего.

Об этом заявил замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Самая главная линия фронта — это наша с вами линия фронта, которая определяет конкурентоспособность образов будущего», — цитирует его РИА Новости.

Кириенко также отметил, что будущее тесно связано с развитием молодёжи и оно должно быть спроектировано уже сегодня.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что российское общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает Вооружённые силы, а также усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих в Донбассе.