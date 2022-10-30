«Аэрофлот» перешёл на российскую систему бронирования авиабилетов

Российская авиакомпания «Аэрофлот» завершила переход на российскую систему бронирования авиабилетов.

«Переход на новую систему бронирования и регистрации завершён,

мы открыли продажи и возобновили работу онлайн-сервисов!» — говорится в сообщении компании.

При этом отмечается, что из-за адаптации новой системы отдельные услуги могут быть временно недоступны. Так, например, теперь недоступно мобильное приложение на платформе iOS, а пользователям Android рекомендовали установить новую версию приложения.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования авиабилетов.