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«Аэрофлот» перешёл на российскую систему бронирования авиабилетов

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» завершила переход на российскую систему бронирования авиабилетов.
«Аэрофлот» перешёл на российскую систему бронирования авиабилетов
  • Gettyimages.ru

«Переход на новую систему бронирования и регистрации завершён,
мы открыли продажи и возобновили работу онлайн-сервисов!» — говорится в сообщении компании.

При этом отмечается, что из-за адаптации новой системы отдельные услуги могут быть временно недоступны. Так, например, теперь недоступно мобильное приложение на платформе iOS, а пользователям Android рекомендовали установить новую версию приложения.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования авиабилетов.

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