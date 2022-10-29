Пригожин сообщил о создании центра по развитию оборонных технологий

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил о создании центра, который будет заниматься развитием оборонных технологий.

«ЧВК Вагнер Центр — это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств», — приводит РИА Новости его слова.

Пригожин добавил, что миссией центра является обеспечение комфортной среды для создания новых идей по повышению обороноспособности России.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил о необходимости нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК.