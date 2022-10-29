Узнать больше

Пригожин сообщил о создании центра по развитию оборонных технологий

Короткая ссылка
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил о создании центра, который будет заниматься развитием оборонных технологий.

«ЧВК Вагнер Центр — это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств», — приводит РИА Новости его слова.

Пригожин добавил, что миссией центра является обеспечение комфортной среды для создания новых идей по повышению обороноспособности России.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил о необходимости нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить